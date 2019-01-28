Картину Куинджи нашли. Похоже ли это на кражу полотна в Лондоне?
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Картину Куинджи нашли. Мы сравнили это с "кражей века" в Лондоне

Третьяковская галерея решила поставить датчики на все картины на выставке Архипа Куинджи. Это реакция на дерзкую кражу картины Куинджи "Ай-Петри. Крым", которую накануне вынесли прямо из галереи.

Но картины воруют не только в России. О некоторых самых известных похищениях мы поговорили с искусствоведом Михаилом Каменским и культурным обозревателем Би-би-си Александром Каном.

  • 28 января 2019
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