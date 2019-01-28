Санкции сняты: как Дерипаска разбогател на $100 млн за один день
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Санкции сняты: как Дерипаска за день разбогател на $100 млн

США сняли санкции с компаний российского бизнесмена Олега Дерипаски. Газета New York Times написала, что Дерипаска может даже выиграть в результате этой сделки.

Насколько это правда, рассказала экономический обозреватель Би-би-си Ольга Шамина.

  • 28 января 2019
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