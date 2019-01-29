Когда погаснет Солнце?
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Когда и как погаснет Солнце и что будет с нами?

Солнце не будет гореть бесконечно. Британские ученые подсчитали, что беспокоиться об этом можно начинать уже через пять миллиардов лет.

Каким будет последний солнечный день? Ответ в нашем видео.

  • 29 января 2019
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