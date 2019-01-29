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ТВ-новости: будет ли "брексит" - вторая попытка Мэй в британском парламенте
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске 29 января:
- Сторонник и противник "брексита" спорят в эфире Би-би-си перед решающим голосованием.
- Что говорят на Украине о выдвижении Порошенко в президенты на второй срок.
- Пострадает ли Россия от санкций США против государственной нефтяной компании Венесуэлы и что говорит Хуан Гуайдо.
- США обвинили китайского телегиганта Huawei в мошенничестве и краже технологий.
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29 января 2019
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