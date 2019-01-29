ТВ-новости: будет ли "брексит" - вторая попытка Мэй в британском парламенте

Что потеряет Россия от санкций США против Венесуэлы?

США заблокировали активы и запретили сделки с государственной нефтяной компанией Венесуэлы и призывают президента Николаса Мадуро передать власть оппозиции. О том, скажутся ли санкции на интересах России в Венесуэле рассказал экономический обозреватель Би-би-си Алексей Калмыков.