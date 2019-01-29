ТВ-новости:
Media playback is unsupported on your device
Видео

ТВ-новости: будет ли "брексит" - вторая попытка Мэй в британском парламенте

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске 29 января:

  • Сторонник и противник "брексита" спорят в эфире Би-би-си перед решающим голосованием.
  • Что говорят на Украине о выдвижении Порошенко в президенты на второй срок.
  • Пострадает ли Россия от санкций США против государственной нефтяной компании Венесуэлы и что говорит Хуан Гуайдо.
  • США обвинили китайского телегиганта Huawei в мошенничестве и краже технологий.
  • 29 января 2019
Go to next video: Что потеряет Россия от санкций США против Венесуэлы?