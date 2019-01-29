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Вступление Украины в ЕС и другие предвыборные обещания Петра Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко. объявил, что примет участие в выборах президента 31 марта.
Европейское будущее страны обозначено как главная часть предвыборной стратегии Порошенко.
О том, что еще пообещал нынешний глава страны, рассказал корреспондент Би-би-си в Киеве Святослав Хоменко.
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29 января 2019
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