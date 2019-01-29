Что потеряет Россия от санкций США против Венесуэлы?
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Что потеряет Россия от санкций США против Венесуэлы?

США заблокировали активы и запретили сделки с государственной нефтяной компанией Венесуэлы и призывают президента Николаса Мадуро передать власть оппозиции.

О том, скажутся ли санкции на интересах России в Венесуэле, рассказал экономический обозреватель Би-би-си Алексей Калмыков.

  • 29 января 2019
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