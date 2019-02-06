Дискотека вместо физры
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Дискотека вместо физ-ры

Директор начальной школы Си Гуань в округе Линьи заметил, что школьники скучали, когда занимались физкультурой.

Товарищ Чжан Пэнфэй решил заменить ее на танцы. Директор выучил шаффл-движения и показал их ученикам.

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Видео их танца выложили в сеть. Посмотрите ролик, который взорвал интернет.

  • 6 февраля 2019
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