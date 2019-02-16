89-летняя пенсионерка из Беларуси садится на шпагат. Как ей это удается?
В августе Феодосии Дуденко из белорусского Быхова исполнится 90 лет. Несмотря на возраст, Феодосия Никифоровна легко садится на шпагат и бегает босиком по снегу.
Пенсионерка стесняется своего увлечения фитнесом. На пробежку выходит только ранним утром, пока не проснулись соседи.
Профессиональным спортом Феодосия никогда не увлекалась - работала на железной дороге и провинциальном консервном заводе. Зато уже 40 лет она начинает день с зарядки и закаливания. А вот диеты не признает - со слезами вспоминает голодные годы войны.
На пенсии Феодосия Никифоровна не скучает - поет в народном ансамбле "Гаспадыня" и занимается волонтерством в Красном Кресте.
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16 февраля 2019
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