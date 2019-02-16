Бабушка на шпагате - в 89 лет
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89-летняя пенсионерка из Беларуси садится на шпагат. Как ей это удается?

В августе Феодосии Дуденко из белорусского Быхова исполнится 90 лет. Несмотря на возраст, Феодосия Никифоровна легко садится на шпагат и бегает босиком по снегу.

Пенсионерка стесняется своего увлечения фитнесом. На пробежку выходит только ранним утром, пока не проснулись соседи.

Профессиональным спортом Феодосия никогда не увлекалась - работала на железной дороге и провинциальном консервном заводе. Зато уже 40 лет она начинает день с зарядки и закаливания. А вот диеты не признает - со слезами вспоминает голодные годы войны.

На пенсии Феодосия Никифоровна не скучает - поет в народном ансамбле "Гаспадыня" и занимается волонтерством в Красном Кресте.

  • 16 февраля 2019
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