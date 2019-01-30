Британский депутат получил тюремный срок за ложь полицейским
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Британский депутат получила тюремный срок за ложь полицейским

Британский парламентарий Фиона Онасанья стала первым за почти 30 лет действующим депутатом, приговоренным к тюремному заключению.

Онасанья солгала полицейским о том, кто вел ее машину, и впоследствии суд признал ее виновной в попытке препятствовать осуществлению правосудия.

Депутат от избирательного округа Питербого была приговорена к трем месяцам лишения свободы, после чего она была исключена из Лейбористской партии.

Но пока она складывать полномочия не собирается. Как это возможно?

  • 30 января 2019
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