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Британский депутат получила тюремный срок за ложь полицейским
Британский парламентарий Фиона Онасанья стала первым за почти 30 лет действующим депутатом, приговоренным к тюремному заключению.
Онасанья солгала полицейским о том, кто вел ее машину, и впоследствии суд признал ее виновной в попытке препятствовать осуществлению правосудия.
Депутат от избирательного округа Питербого была приговорена к трем месяцам лишения свободы, после чего она была исключена из Лейбористской партии.
Но пока она складывать полномочия не собирается. Как это возможно?
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30 января 2019
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