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В Чикаго так холодно, что пришлось поджечь рельсы
В северных штатах США этот январь выдался особенно холодным. Например, в Чикаго температура в некоторые дни была даже ниже, чем в Антарктиде.
Так как при холоде металл сужается, в некоторых городах начали разрушаться железнодорожные рельсы, Чтобы восстановить движение поездов, рельсы нужно нагреть до определенной температуры. Оказывается, самый простой способ - поджечь их.
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31 января 2019
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