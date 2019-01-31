ТВ-новости: чем занимается ЧВК Вагнера в ЦАР?

Золото и алмазы ЦАР: при чем тут ЧВК Вагнера и Пригожин?

Корреспонденты Би-би-си выяснили, что структуры, связанные с Евгением Пригожиным, которого связывают с ЧВК Вагнера, разрабатывают алмазные месторождения ЦАР и занимаются деревообрабатывающим бизнесом. Сам Пригожин это отрицает. О расследовании рассказал один из его авторов - корреспондент Би-би-си Илья Барбанов.