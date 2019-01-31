ТВ-новости: чем занимается ЧВК Вагнера в ЦАР?
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске 31 января:
- Незаконное лишение свободы и бесчеловечные условия содержания под стражей. ЕСПЧ обязал Россию выплатить 10 млн евро гражданам Грузии, высланным в 2006 году.
- Конкурсы красоты, футбольные матчи и радиостанции. Мы узнаем подробности расследования Би-би-си о деятельности ЧВК Вагнера в Центральноафриканской республике.
- Холодная война. Мы увидим последствия прихода невиданных морозов в американский Средний Запад и услышим советы американцам от сибиряков.
- Увидеть коротышку. Мы побываем на судебном процессе над одним из самых известных наркоторговцев в мире. Суд превратился в шоу.
- Наши в Голливуде. Мы увидим, как кризис в отношениях между Москвой и Вашингтоном открыл для российских актеров новые возможности в американской киноиндустрии.
- Капоэйра для ультраортодоксов в Израиле.
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31 января 2019