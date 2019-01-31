В США рекордные морозы: сибиряки советуют американцам, как пережить холода
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Рекордные морозы в США: сибиряки советуют американцам, как пережить холода

Аномальные морозы парализовали средний запад США. Во многих штатах закрыты школы и госучреждения, отменены тысячи авиарейсов. О том, как защитить себя от холода, рассказал журналист Сергей Зотов из Сургута.

  • 31 января 2019
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