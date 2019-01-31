Золото и алмазы ЦАР: при чем тут ЧВК Вагнера и Пригожин?
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Золото и алмазы ЦАР: при чем тут ЧВК Вагнера и Пригожин?

Центральноафриканская республика - одна из самых бедных стран, но при этом она богата полезными ископаемыми, а основу ее экономики составляет экспорт алмазов.

Корреспонденты Би-би-си выяснили, что структуры, связанные с Евгением Пригожиным, которого связывают с ЧВК Вагнера, разрабатывают алмазные месторождения ЦАР и занимаются деревообрабатывающим бизнесом. Сам Пригожин это отрицает.

О расследовании рассказал один из его авторов - корреспондент Би-би-си Илья Барбанов.

  • 31 января 2019
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