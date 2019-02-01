Заголовок: США дают России полгода на спасение договора о РСМД
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ТВ-новости: США дают России полгода на спасение договора о РСМД

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 1 февраля:

  • Новая холодная война становится горячее. США приостанавливают участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Обсудим, грозит ли миру новая гонка вооружений.
  • Русский мир, панк-молебен и пыль на Котельнической. Мы поговорим о 10 годах патриарха Кирилла во главе Русской православной церкви.
  • Тайна перевала Дятлова - Бермудский треугольник России. Трагедия с тургруппой Игоря Дятлова произошла ровно 60 лет назад. В пятницу российская генпрокуратура представила свою версию самой загадочной трагедии в послевоенной советской истории.
  • "Мне в этой стране еще жить". Настя Рыбка дала Би-би-си эксклюзивное интервью о том, что с ней произошло по возвращении в Россию.
  • Архивная рубрика - кадры о создании межпланетных космических кораблей.
  • 1 февраля 2019
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