ТВ-новости: США дают России полгода на спасение договора о РСМД
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 1 февраля:
- Новая холодная война становится горячее. США приостанавливают участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Обсудим, грозит ли миру новая гонка вооружений.
- Русский мир, панк-молебен и пыль на Котельнической. Мы поговорим о 10 годах патриарха Кирилла во главе Русской православной церкви.
- Тайна перевала Дятлова - Бермудский треугольник России. Трагедия с тургруппой Игоря Дятлова произошла ровно 60 лет назад. В пятницу российская генпрокуратура представила свою версию самой загадочной трагедии в послевоенной советской истории.
- "Мне в этой стране еще жить". Настя Рыбка дала Би-би-си эксклюзивное интервью о том, что с ней произошло по возвращении в Россию.
- Архивная рубрика - кадры о создании межпланетных космических кораблей.
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1 февраля 2019