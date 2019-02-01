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В США морозы. Жители развлекаются
Невзирая на температуру до -48 грасудов, жители США все же развлекаются.
Они замораживают мокрую одежду, мыльные пузыри и яйца на холоде.
Местные власти просят людей оставаться дома.
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1 февраля 2019
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