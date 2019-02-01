В США морозы. Жители развлекаются
Media playback is unsupported on your device
Видео

В США морозы. Жители развлекаются

Невзирая на температуру до -48 грасудов, жители США все же развлекаются.

Они замораживают мокрую одежду, мыльные пузыри и яйца на холоде.

Местные власти просят людей оставаться дома.

  • 1 февраля 2019
Go to next video: В Чикаго так холодно, что пришлось поджечь рельсы