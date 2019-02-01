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Конец ядерной стабильности? Чем грозит миру новая гонка вооружений
США объявили о приостановке участия в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
В своем решении Белый дом винит Россию и дает ей полгода, чтобы отказаться от ракет, нарушающих договор.
В чем суть договора, и почему так важно его сохранить, рассказывает корреспондент Би-би-си Павел Аксенов.
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1 февраля 2019
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