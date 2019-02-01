Конец ядерной стабильности? Чем грозит миру новая гонка вооружений
Media playback is unsupported on your device
Видео

Конец ядерной стабильности? Чем грозит миру новая гонка вооружений

США объявили о приостановке участия в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

В своем решении Белый дом винит Россию и дает ей полгода, чтобы отказаться от ракет, нарушающих договор.

В чем суть договора, и почему так важно его сохранить, рассказывает корреспондент Би-би-си Павел Аксенов.

  • 1 февраля 2019
Go to next video: Тайне перевала Дятлова 60 лет:  Бермудский треугольник России