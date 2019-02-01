Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
Тайне перевала Дятлова 60 лет: Бермудский треугольник России
Ровно 60 лет назад произошла одна из самых загадочных и жутких историй в СССР.
Группа из девяти человек, которую возглавлял Игорь Дятлов, погибла при до сих пор невыясненных обстоятельствах на склоне горы Холатчахль в Свердловской области.
Корреспондент Би-би-си Всеволод Бойко рассказывает, насколько нынешняя версия Генпрокуратуры России является новой и почему исключаются остальные версии.
-
1 февраля 2019
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне