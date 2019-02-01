Тайне перевала Дятлова 60 лет:  Бермудский треугольник России
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Тайне перевала Дятлова 60 лет:  Бермудский треугольник России

Ровно 60 лет назад произошла одна из самых загадочных и жутких историй в СССР.

Группа из девяти человек, которую возглавлял Игорь Дятлов, погибла при до сих пор невыясненных обстоятельствах на склоне горы Холатчахль в Свердловской области.

Корреспондент Би-би-си Всеволод Бойко рассказывает, насколько нынешняя версия Генпрокуратуры России является новой и почему исключаются остальные версии.

  • 1 февраля 2019
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