"Я пронес в институт "Дау" пленочную камеру": что происходило на съемках
Математик Эдуард Дурьев в 2011 году отправился в Харьков, где несколько недель жил в институте, построенном создателями проекта "Дау".
Проект российского режиссера Ильи Хржановского о советском физике и нобелевском лауреате Льве Ландау наделал много шума. Работа над фильмом шла более 13 лет, а бюджет "Дау", по оценкам, мог составить 70 млн долларов.
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Специально для проекта в Харькове создали модель института, где работал ученый. Два года там жили реальные люди - ученые, рабочие, уборщики, преступники и бывшие сотрудники КГБ. Их постоянно снимали.
Перед тем, как зайти в институт, все "актеры" должны были переодеться в соответствии с эпохой и сдать свои "современные" вещи. Все, что появилось после 1960-х, на территории "Дау" было запрещено.
Эдуарду Дурьеву удалось пронести внутрь только пленочную камеру.
Спустя восемь лет он рассказал Би-би-си о пережитом опыте и показал сделанные внутри 1964 года кадры.
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4 февраля 2019