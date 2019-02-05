На Китайский Новый год лев станцевал в аквариуме
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Лев танцует с акулами в честь Китайского Нового года

Льва изображали дайверы, которые работают в океанариуме, поэтому им было достаточно комфортно в воде.

Новый год по лунному календарю наступает 5 февраля. В этом году это год Свиньи. В китайской культуре, так же как и в русской, Новый год - это время, когда вся семья собирается вместе, съезжаясь изо всех уголков мира.

  • 5 февраля 2019
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