Лев танцует с акулами в честь Китайского Нового года

"Я пронес в институт "Дау" пленочную камеру": что происходило на съемках

Математик Эдуард Дурьев в 2011 году отправился в Харьков, где перенесся в прошлое и несколько недель жил в "научном институте", построенном создателями проекта "Дау". Он рассказал Русской службе Би-би-си, что происходило за кулисами нашумевшего проекта российского режиссера Ильи Хржановского о советском физике и нобелевском лауреате Льве Ландау.