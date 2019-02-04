Во Львове демонтируют 30-метровый памятник советским воинам
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Во Львове демонтируют 30-метровый памятник советским воинам

Местные власти во Львове приступили к демонтажу одного из самых больших памятников солдатам Второй мировой на территории Украины - Монумента Славы.

Бетонная колонна мемориала, посвященного Советской армии и построенного в 1970 году, признана аварийной и опасной для пешеходов.

Раньше снести памятник требовали местные националистические организации.

  • 4 февраля 2019
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