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"Улице Сезам" - 50 лет: в чем секрет успеха самого известного детского шоу?
В этом году детское телешоу "Улица Сезам" празднует юбилей - 50 лет со дня выхода в эфир.
За это время оно успело попасть под угрозу закрытия из-за "излишней толерантности", выпустило франшизы в других странах, где обзавелось новыми героями, и стало помогать детям сирийских беженцев.
Корреспондет Би-би-си встретилась с "жителями" "Улицы Сезам" Элмо и Эбби, а также поговорила с одной из создателей шоу - Шерри Уэстин.
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4 февраля 2019
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