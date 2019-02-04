"Улице Сезам" - 50 лет: в чем секрет успеха самого известного детского шоу?
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"Улице Сезам" - 50 лет: в чем секрет успеха самого известного детского шоу?

В этом году детское телешоу "Улица Сезам" празднует юбилей - 50 лет со дня выхода в эфир.

За это время оно успело попасть под угрозу закрытия из-за "излишней толерантности", выпустило франшизы в других странах, где обзавелось новыми героями, и стало помогать детям сирийских беженцев.

Корреспондет Би-би-си встретилась с "жителями" "Улицы Сезам" Элмо и Эбби, а также поговорила с одной из создателей шоу - Шерри Уэстин.

  • 4 февраля 2019
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