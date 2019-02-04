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ТВ-новости: Почему в Венесуэле не все отвернулись от Мадуро
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 4 февраля:
- Теперь и Европа признала Гуайдо, однако у Мадуро по-прежнему много сторонников - репортаж Би-би-си с улиц Каракаса.
- Во Львове сносят часть монумента солдатам Красной армии - наши корреспонденты узнали, что думают об этом местные жители.
- Что угрожает "Фейсбуку"? Прогноз от технологических обозревателей Би-би-си в 15-й день рождения крупнейшей соцсети в мире.
- А также - жизнь советского человека глазами молодого ученого, который снялся в нашумевшем проекте Ильи Хржановского "Дау".
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4 февраля 2019
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