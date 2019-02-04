Помните ли вы жизнь до "Фейсбука"?

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Компания Facebook празднует 15-летие. Сегодня это самая крупная в мире соцсеть, но многие еще помнят жизнь до "Фейсбука".

А началось все в 2004 году, когда Марк Цукерберг с друзьями разработал систему обмена сообщениями между студентами Гарварда.

Вскоре Facebook стал популярен и в других американских университетах. А уже через два года создать свой аккаунт в соцсети мог каждый пользователь интернета в возрасте от 13 лет.

В 2012 году Facebook приобрел приложение по обмену фотографиями и видео Instagram.

Спустя еще три года Facebook набрал первый миллиард пользователей. Сегодня эта цифра удвоилась. Правда, на репутации сервиса сказалась череда скандалов, связанных с утечкой персональных данных.

Самый крупный среди них - скандал с британской компанией Cambridge Analytica, которая была связана с предвыборным штабом Дональда Трампа.

В начале прошлого года выяснилось, Cambridge Analitica получила личные данные более 50 миллионов пользователей соцсети без их ведома. Марк Цукерберг тогда признал, что соцсеть не оправдала доверие пользователей.

Обозреватель Би-би-си Рорри Кехлан-Джонс рассказывает о том, с какими рисками сталкивается компания сегодня, и что ждет ее в будущем.