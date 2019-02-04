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Мадуро не хочет уступать место президента Венесуэлы
Ряд ведущих стран Европы признал лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо временным президентом страны.
Это случилось после того, как истек срок ультиматума от стран ЕС для действующего президента Николаса Мадуро.
Европа требовала объявить новые президентские выборы. Мадуро ультиматум отверг и не исключил возможности гражданской войны
Между тем самые бедные венесуэльцы по-прежнему поддерживают Николаса Мадуро.
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4 февраля 2019
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