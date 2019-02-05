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Видео
Африканский Голливуд: как "Терминатора" и "Чужого" переснимают в Гане
Немногие знают, что в африканской Гане снимают сотни фильмов каждый год. Местное кинопроизводство там называют "Кумавуд" - одновременно в честь Голливуда и города Кумаси, где и производят большую часть картин.
Чаще всего за основу для таких фильмов берут сюжеты известных голливудских блокбастеров - например, "Чужого", "Терминатора" и "Человека-паука". Правда, африканские ремейки имеют несравнимо меньший бюджет: съемки длятся всего несколько дней, и задействованы в них непрофессиональные актеры.
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5 февраля 2019
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