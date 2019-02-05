Африканский Голливуд: как "Терминатора" и "Чужого" переснимают в Гане
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Африканский Голливуд: как "Терминатора" и "Чужого" переснимают в Гане

Немногие знают, что в африканской Гане снимают сотни фильмов каждый год. Местное кинопроизводство там называют "Кумавуд" - одновременно в честь Голливуда и города Кумаси, где и производят большую часть картин.

Чаще всего за основу для таких фильмов берут сюжеты известных голливудских блокбастеров - например, "Чужого", "Терминатора" и "Человека-паука". Правда, африканские ремейки имеют несравнимо меньший бюджет: съемки длятся всего несколько дней, и задействованы в них непрофессиональные актеры.

  • 5 февраля 2019
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