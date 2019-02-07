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Верблюд вытягивает из сугроба "Ниву" в Саратове. Видео
В Саратове в парке Кумысная поляна верблюд помог выехать их сугроба застрявшей там "Ниве".
Оказалось, животное принадлежит одному из местных жителей, который катает на нем детей, пришедших в парк.
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В этом году в Саратове выдалась особенно снежная зима. Из-за сильных снегопадов общественный транспорт работает с перебоями, а люди по несколько часов стоят в пробках, добираясь до работы.
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7 февраля 2019
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