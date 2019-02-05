Скромное обаяние двойников Ким Чен Ына и Родриго Дутерте
Media playback is unsupported on your device
Видео

Двойники Ким Чен Ына и Родриго Дутерте в Гонконге

Говард Икс изображает Ким Чен Ына с 2012 года. Также он работает агентом, разыскивая других двойников. Его последнее приобретение - двойник президента Филиппин, Родриго Дутерте, также известный, как Кресченцо Экстрим.

Двойник должен не только походить на оригинал внешне, но и звучать соответствующе. Поэтому Говард и Кресченцо много тренируются.

По словам Говарда, самые успешные двойники политиков могут зарабатывать до $15 000 за одно появление на публике.

Настоящий Ким Чен Ын с 2011 года - Верховный лидер КНДР, одной из самых закрытых стран мира.

Настоящий Родриго Дутерте - президент Филиппин с 2016 года, ООН критикует его за массовые убийства подозреваемых в наркоторговле. Дутерте также завялял, что лично убил как минимум троих человек.

  • 5 февраля 2019
Go to next video: Тысяча сайтов в день: Россия бьет рекорды по блокировке интернета