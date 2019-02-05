Двойники Ким Чен Ына и Родриго Дутерте в Гонконге
Говард Икс изображает Ким Чен Ына с 2012 года. Также он работает агентом, разыскивая других двойников. Его последнее приобретение - двойник президента Филиппин, Родриго Дутерте, также известный, как Кресченцо Экстрим.
Двойник должен не только походить на оригинал внешне, но и звучать соответствующе. Поэтому Говард и Кресченцо много тренируются.
- Двойник Ван Гога: я пользуюсь бешеным спросом
- Президент Нигерии уверяет, что он не умер и его не подменили двойником
По словам Говарда, самые успешные двойники политиков могут зарабатывать до $15 000 за одно появление на публике.
Настоящий Ким Чен Ын с 2011 года - Верховный лидер КНДР, одной из самых закрытых стран мира.
Настоящий Родриго Дутерте - президент Филиппин с 2016 года, ООН критикует его за массовые убийства подозреваемых в наркоторговле. Дутерте также завялял, что лично убил как минимум троих человек.
-
5 февраля 2019