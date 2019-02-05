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ТВ-новости: будущее свободы интернета в России
В выпуске за 4 февраля:
- Российские власти побили собственный рекорд по количеству заблокированных интернет-страниц.
- В России начались переговры "Талибана" с афганскими политиками и оппозицией - чего от них ждать.
- Расследование Би-би-си выявило группу людей, которые за тысячи фунтов помогали иностранцам обманом пройти тест на британское гражданство.
- Как в лондонском Чайнатауне готовятся встречать китайский Новый год.
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5 февраля 2019
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