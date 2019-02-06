ТВ-новости: cрок для свидетеля Иеговы из Дании - подробности из зала суда
Media playback is unsupported on your device
Видео

ТВ-новости: cрок для свидетеля Иеговы из Дании - подробности из зала суда

В выпуске за 6 февраля:

  • Свидетель Иеговы из Дании получил в России шесть лет тюрьмы за экстремизм
  • Янукович обвинил европейских лидеров в том, что его "кинули как лоха"
  • Македония вступила в НАТО - что это значит для региона
  • Похороны Децла - москвичи вспоминают рэпера
  • 6 февраля 2019
Go to next video: "Он сделал мое детство счастливым": прощание с рэпером Децлом