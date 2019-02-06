"Он сделал мое детство счастливым": прощание с рэпером Децлом
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"Он сделал мое детство счастливым": прощание с рэпером Децлом

6 февраля прошло прощание с рэпером Децлом - Кириллом Толмацким, который скончался после концерта в Ижевске 3 февраля от остановки сердца.

Децл был одним из пионеров русского рэпа и прославился песнями "Кто ты?", "Вечеринка", "Письмо" и другими.

  • 6 февраля 2019
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