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"Он сделал мое детство счастливым": прощание с рэпером Децлом
6 февраля прошло прощание с рэпером Децлом - Кириллом Толмацким, который скончался после концерта в Ижевске 3 февраля от остановки сердца.
Децл был одним из пионеров русского рэпа и прославился песнями "Кто ты?", "Вечеринка", "Письмо" и другими.
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6 февраля 2019
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