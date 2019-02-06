Женское обрезание. Что это?

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Женское обрезание до сих пор распространено в Африке, Азии и на Ближнем Востоке. Это табуированная тема, и о ней не принято говорить. При этом последствия этой операции часто необратимы и могут привести к осложнениям и даже бесплодию.

6 февраля - Международный день нетерпимого отношения к калечащим операциям на женских половых органах.

ООН призывает навсегда покончить с женским обрезанием. По оценкам организации, каждая 20 женщина или девушка в мире была вынуждена пройти через одну из разновидностей этой практики. То есть от обрезания пострадали 200 миллионов женщин.

Русская служба Би-би-си объясняет, как именно выглядит женское обрезание и почему считается, что эта операция калечит женщин.