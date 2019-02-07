Вашингтон vs Москва: кто лучше дружил с Венесуэлой
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Вашингтон vs Москва: кто лучше дружил с Венесуэлой

В Венесуэле бушует политический и экономический кризис.

Россия поддерживает переизбранного в 2018 году президента Николаса Мадуро, а США заняли сторону лидера оппозиции Хуана Гуайдо.

А кто лучше дружил с Каракасом за последние полвека: Москва или Вашингтон?

Русская служба Би-би-си рассказывает историю отношений Венесуэлой с этим странами с 1960-х гг.

  • 7 февраля 2019
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