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Вашингтон vs Москва: кто лучше дружил с Венесуэлой
В Венесуэле бушует политический и экономический кризис.
Россия поддерживает переизбранного в 2018 году президента Николаса Мадуро, а США заняли сторону лидера оппозиции Хуана Гуайдо.
А кто лучше дружил с Каракасом за последние полвека: Москва или Вашингтон?
Русская служба Би-би-си рассказывает историю отношений Венесуэлой с этим странами с 1960-х гг.
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7 февраля 2019
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