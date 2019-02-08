Пять фактов о Владимире Зеленском

Вашингтон vs Москва: кто лучше дружил с Венесуэлой

В Венесуэле бушует политический и экономический кризис. Россия поддерживает Николаса Мадуро, а США - Хуана Гуайдо. А кто лучше дружил с Каракасом за последние полвека?