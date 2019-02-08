Пять фактов о Владимире Зеленском
Комик и актер Владимир Зеленский борется за кресло президета Украины наравне с ветеранами украинской политики Юлией Тимошенко и Петром Порошенко.
О своем участии в предвыборной гонке Зеленский заявил 31 декабря в ролике, стилизованном под новогоднее обращение президента.
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На Украине вокруг его выдвижения до сих пор много споров: одни считают шоумена ставленником бизнесмена Игоря Коломойского, другие подозревают, что Зеленский так раскручивает очередной сезон телесериала "Слуга народа", в котором он играет главную роль.
В России Зеленский известен как сооснователь стендап-шоу "Квартал-95", продюсер сериала "Сваты" и герой комедий "Любовь в большом городе" и "8 первых свиданий".
Что еще известно о пути Зеленского в политику - в видео Русской службы Би-би-си.
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8 февраля 2019