Мощный сигнал Западу: вступление в НАТО и ЕС внесли в конституцию Украины

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Мощный сигнал Западу: курс на вступление в НАТО и ЕС внесли в конституцию Украины
Вступление Украины в НАТО и ЕС окончательно закрепили в конституции страны после того, как Верховная Рада утвердила соответствующие поправки.
Президент Петр Порошенко внес соответствующий законопроект в сентябре прошлого года.
О практических последствиях этого закона рассказал киевский корреспондент Би-би-си Святослав Хоменко.
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7 февраля 2019
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