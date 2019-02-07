Мощный сигнал Западу: вступление в НАТО и ЕС внесли в конституцию Украины
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Мощный сигнал Западу: курс на вступление в НАТО и ЕС внесли в конституцию Украины

Вступление Украины в НАТО и ЕС окончательно закрепили в конституции страны после того, как Верховная Рада утвердила соответствующие поправки.

Президент Петр Порошенко внес соответствующий законопроект в сентябре прошлого года.

О практических последствиях этого закона рассказал киевский корреспондент Би-би-си Святослав Хоменко.

  • 7 февраля 2019
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