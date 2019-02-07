Квачков будет освобожден: "российский Мандела" или экстремист
Media playback is unsupported on your device
Видео

Освобождение Квачкова: "российский Мандела" или экстремист?

Суд в Мордовии освободил бывшего полковника ГРУ Владимира Квачкова, ставшего знаковой фигурой современной России.

О реакции российского общества на его освобождение рассказал политический корреспондент Би-би-си Петр Козлов.

  • 7 февраля 2019
Go to next video: Мощный сигнал Западу: вступление в НАТО и ЕС внесли в конституцию Украины