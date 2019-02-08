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ТВ-новости: у сына экс-премьера Молдовы в Британии конфисковали полмиллиона фунтов
В выпуске за 8 февраля:
- Восстановлены условно. Российским паралимпийцам разрешили выступать под национальным флагом, но с оговорками, какими - узнаем через минуту
- Власти заинтересовались капиталами сына бывшего премьера Молдовы
- Северный поток-2 продолжает раскалывать Европу, но стройка идет по расписанию - там побывала съемочная группа Би-би-си
- Россия прощается с актером и драматургом Сергеем Юрским, он ушел на 84-м году жизни. Интервью 20-летней давности, где Юрский читает отрывок из песни Роберта Бернса. Из архивов Би-би-си
- Роботы-курьеры в Британии
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8 февраля 2019
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