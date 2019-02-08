Бентли и пентхаус в Лондоне: у сына экс-премьера Молдовы конфисковали полмиллиона фунтов
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Бентли и пентхаус в Лондоне: у сына экс-премьера Молдовы конфисковали полмиллиона фунтов

Новым объектом внимания британских правоохранительных органов стал 22-летний студент из Молдовы, который вел шикарный образ жизни в Лондоне. Его отец - бывший премьер-министр республики Влад Филат.

Два года назад суд в Кишиневе приговорил Влада Филата его к девяти годам колонии за коррупцию. Следователи считают его причастным к хищению миллиарда долларов.

Почему деньги его сына заинтересовали британские власти, рассказал корреспондент Би-би-си Алексей Калмыков.

  • 8 февраля 2019
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