Сергей Юрский читает стихотворение Роберта Бернса
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Сергей Юрский читает стихотворение Роберта Бернса

Умер Сергей Юрский - актер театра и кино, режиссер, драматург, писатель. Славу Юрскому принесла роль Остапа Бендера в "Золотом теленке". Его также знают по ролям в фильмах "Место встречи изменить нельзя", "Ищите женщину", "Любовь и голуби".

Русская служба Би-би-си нашла в архивах запись интервью 20-летней давности, где Юрский читает отрывок из песни Роберта Бернса.

  • 8 февраля 2019
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