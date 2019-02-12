Магазин, где все товары – это мусор.
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Магазин мусора в Швеции с оборотом в $1,3 млн

В пригороде Стокгольма работает супермаркет, где все товары - из расположенного неподалеку центра по переработке отходов.

Ненужные вещи сдаются и сортируются, а затем поступают на продажу или переработку.

Оборот супермаркета в 2018 году составил 1,3 млн долларов.

  • 12 февраля 2019
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