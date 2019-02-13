Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
Как живет Эскобар - самый бедный город в США
В этом небольшом городе на границе США и Мексики 62% людей живут за чертой бедности. Основную часть населения составляют латиноамериканцы, вынужденные браться за самую тяжелую и низкооплачиваемую работу.
Эскобар получил статус города только в 2005 году и с тех пор пытается привлечь инвестиции и крупную промышленность для развития собственной инфраструктуры.
-
13 февраля 2019
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне