Беднейший город Америки
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Как живет Эскобар - самый бедный город в США

В этом небольшом городе на границе США и Мексики 62% людей живут за чертой бедности. Основную часть населения составляют латиноамериканцы, вынужденные браться за самую тяжелую и низкооплачиваемую работу.

Эскобар получил статус города только в 2005 году и с тех пор пытается привлечь инвестиции и крупную промышленность для развития собственной инфраструктуры.

  • 13 февраля 2019
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