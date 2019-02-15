Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
В Афганистане есть деревня, построенная из советских снарядов. Как это возможно?
Ровно 30 лет назад из Афганистана вывели советские войска. Однако в небольшой деревне Кезелабад на севере страны до сих пор видны следы той войны.
Сразу после окончания боевых действий у людей не было средств для восстановления домов, и дешевым строительным материалом стали неразорвавшиеся снаряды. Несмотря на то, что местные живут в окружении ракет еще с 1980-х, деревня может взлететь на воздух в любой момент.
-
15 февраля 2019
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне