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Видео
"Каждый ребенок мечтает об этом". Гимнастика в аэротрубе
Каждый год в Испании проходят соревнования по полетам в аэротрубе Wind Games. В них участвуют четверками, парами или по одному - в категории фристайл. В этом году главный приз за одиночное выступление получила 14-летняя Калей Витенбург. По ее словам, летать – "это круто!".
Выглядит эта воздушная эквилибристика тоже круто.
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13 февраля 2019
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