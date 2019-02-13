Полеты в аэротрубе: "каждый ребенок мечтает об этом".
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"Каждый ребенок мечтает об этом". Гимнастика в аэротрубе

Каждый год в Испании проходят соревнования по полетам в аэротрубе Wind Games. В них участвуют четверками, парами или по одному - в категории фристайл. В этом году главный приз за одиночное выступление получила 14-летняя Калей Витенбург. По ее словам, летать – "это круто!".

Выглядит эта воздушная эквилибристика тоже круто.

  • 13 февраля 2019
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