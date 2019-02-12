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Как в Госдуме принимали закон о "суверенном интернете"
В Госдуме в первом чтении приняли законопроект об автономной работе интернета в России. За документ проголосовали 334 депутата, против - 47.
Новый закон вызвал критику некоторых депутатов.
Так, депутат от ЛДПР Александр Шерин принес на заседание детскую игрушку: одноразовые стаканчики, соединенные веревкой. Этим он хотел показать абсурдность закона.
В заключение председатель Госдумы Вячеслав Володин попросил авторов законопроекта учесть все замечания и доработать его ко второму чтению.
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12 февраля 2019
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