Как в Госдуме принимали закон в первом чтении о "суверенном интернете"
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Как в Госдуме принимали закон о "суверенном интернете"

В Госдуме в первом чтении приняли законопроект об автономной работе интернета в России. За документ проголосовали 334 депутата, против - 47.

Новый закон вызвал критику некоторых депутатов.

Так, депутат от ЛДПР Александр Шерин принес на заседание детскую игрушку: одноразовые стаканчики, соединенные веревкой. Этим он хотел показать абсурдность закона.

В заключение председатель Госдумы Вячеслав Володин попросил авторов законопроекта учесть все замечания и доработать его ко второму чтению.

  • 12 февраля 2019
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