Заключенный в США хотел сбежать, но провалился сквозь потолок

Побег из КНДР: как военный бежал в Южную Корею

Побег солдата из Северной Кореи в Южную попал на видеокамеры. На кадрах видно, как военный сначала на машине, потом бегом прорывается через демилитаризованную зону к территории, подконтрольной Сеулу.