Заключенный в США хотел сбежать, но провалился сквозь потолок

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Заключенный в США хотел сбежать, но провалился сквозь навесной потолок
В США заключенный Блейз Айерс провалился сквозь потолок во время неудачной попытке бегства.
Преступнику удалось ускользнуть от охраны, когда его вели в камеру. Блейз залез в вентиляционную шахту, но уже через несколько минут конструкция не выдержала, и он рухнул через потолок прямо в приемную.
Охране пришлось применить электрошок, так как заключенный, несмотря на неудачу, никак не хотел сдаваться.
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13 февраля 2019
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