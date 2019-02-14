Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
Король наркоторговли: пять фактов об Эль Чапо
Суд в Нью-Йорке признал Хоакина Гусмана, также известного как Эль Чапо, виновным по всем десяти пунктам обвинения. Теперь ему грозит пожизненное заключение без права условно-досрочного освобождения.
Эль Чапо арестовали еще в январе 2016 года. За два года процесса по делу самого богатого и успешного в мире наркобарона выяснилось множество шокирующих подробностей о его жизни.
-
14 февраля 2019
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне