Король наркоторговли: пять фактов об Эль Чапо
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Король наркоторговли: пять фактов об Эль Чапо

Суд в Нью-Йорке признал Хоакина Гусмана, также известного как Эль Чапо, виновным по всем десяти пунктам обвинения. Теперь ему грозит пожизненное заключение без права условно-досрочного освобождения.

Эль Чапо арестовали еще в январе 2016 года. За два года процесса по делу самого богатого и успешного в мире наркобарона выяснилось множество шокирующих подробностей о его жизни.

  • 14 февраля 2019
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