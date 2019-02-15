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Видео
В Кузбассе выпал черный снег. Видео
Сразу в нескольких городах в Кемеровской области выпал черный снег. Местные жители выложили в социальные сети множество фотографий и видео, где видно, как улицы и машины покрыты слоем черного снега.
Причиной тому стали выбросы угольной пыли на нескольких местных предприятиях.
По словам директора одной из фабрик, там вышли из строя специальные шторки, которые должны были защищать улицы от грязи.
Власти области планируют бороться с черным снегом с помощью противопыльных пушек и заградительных барьеров.
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15 февраля 2019
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