Самые чудные сани, построенные россиянами
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Самые чудные сани, построенные россиянами

В Тамбовской области прошел фестиваль "Лысогорские санки", где приняли участие 39 команд.

Участники съезжали с горы на необычно оформленных санях, стараясь превзойти в оригинальности друг друга.

Были представлены санки в виде танка, куска колбасы и даже пиратского корабля, который и забрал Гран-при фестиваля.

  • 20 февраля 2019
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