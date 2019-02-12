Николас Мадуро о Дональде Трампе и Ку-клус-клане
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Николас Мадуро: "Ку-клус-клан правит Белым домом"

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал американского президента Дональда Трампа сторонником превосходства белой расы.

В интервью Би-би-си Мадуро высказался против проведения новых выборов в стране для разрешения политического кризиса. Вину за кризис он возложил на США.

С Мадуро общалась корреспондент Би-би-си Орла Герин.

  • 12 февраля 2019
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