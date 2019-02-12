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Николас Мадуро: "Ку-клус-клан правит Белым домом"
Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал американского президента Дональда Трампа сторонником превосходства белой расы.
В интервью Би-би-си Мадуро высказался против проведения новых выборов в стране для разрешения политического кризиса. Вину за кризис он возложил на США.
С Мадуро общалась корреспондент Би-би-си Орла Герин.
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12 февраля 2019
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