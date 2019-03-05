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Видео
"Бомбей локал": уличные рэперы читают историю Индии
"Бомбей локал" - одна из доморощенных хип-хоп групп Мумбаи, чья музыка воспевает идентичность, борьбу с дискриминацией и свободу слова.
Ребята из группы приняли участие в съемках болливудского фильма "Галли бой". Фильм был вдохновлен рэперами Мумбаи.
Видео Джанхави Мули и Шарада Бадхе из Би-би-си Маратхи.
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5 марта 2019
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