Уличные рэперы читают историю Индии
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"Бомбей локал": уличные рэперы читают историю Индии

"Бомбей локал" - одна из доморощенных хип-хоп групп Мумбаи, чья музыка воспевает идентичность, борьбу с дискриминацией и свободу слова.

Ребята из группы приняли участие в съемках болливудского фильма "Галли бой". Фильм был вдохновлен рэперами Мумбаи.

Видео Джанхави Мули и Шарада Бадхе из Би-би-си Маратхи.

  • 5 марта 2019
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