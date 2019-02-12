Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
ТВ-новости: как в России и мире пытаются строить "суверенный интернет"
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 12 февраля:
- От суверенной демократии к суверенному интернету. Дума одобрила законопроект, на который могут уйти миллиарды рублей.
- "Страну мы не подвели. Поэтому Путина тоже не подвели" - наши корреспонденты пообщались с Тиной Канделаки о политике и ее бизнесе.
- От примера для подражания до предателя. В Эстонии осудили известного офицера за шпионаж в пользу России.
- И возвращение награбленного. На Западе спорят о том, что делать с произведениями искусства, вывезенными в Европу в колониальные времена.
-
12 февраля 2019
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне