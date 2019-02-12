ТВ-новости: как в России и мире пытаются строить "суверенный интернет"
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ТВ-новости: как в России и мире пытаются строить "суверенный интернет"

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 12 февраля:

  • От суверенной демократии к суверенному интернету. Дума одобрила законопроект, на который могут уйти миллиарды рублей.
  • "Страну мы не подвели. Поэтому Путина тоже не подвели" - наши корреспонденты пообщались с Тиной Канделаки о политике и ее бизнесе.
  • От примера для подражания до предателя. В Эстонии осудили известного офицера за шпионаж в пользу России.
  • И возвращение награбленного. На Западе спорят о том, что делать с произведениями искусства, вывезенными в Европу в колониальные времена.
  • 12 февраля 2019
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